ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство грузина: у Німеччині заявили, що не отримували від РФ запит про екстрадицію

Новини » Політика     11.12.2019 - 18:21
Вбивство грузина: у Німеччині заявили, що не отримували від РФ запит про екстрадицію
Фото: Зелімхан Хангошвілі (з відкритих джерел)

Путін заявив, що в Берліні "не почули" прохання про екстрадицію

У Міністерстві юстиції Німеччини заявили, що не отримували запит від Росії про екстрадицію грузина Зелімхана Хангошвили, який був убитий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином у Німеччині відповіли на заяву президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що прохання Москви про його екстрадицію "не були почуті".

"Уряд не знає про російський запит про екстрадицію жертви злочину", - заявив представник міністерства юстиції Німеччини.

Як відомо, Зелімхан Хангошвілі був застрелений в центральному берлінському парку в серпні, коли він прямував до мечеті.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила про необхідність введення нових заходів проти Росії через вбивство грузина Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Раніше Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством грузина Хангошвілі в Берліні. Німецька Генпрокуратура заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Пізніше стало відомо про затримання росіянина Вадима Красикова, який може бути причетним до вбивства Хангошвили. Затриманий може бути співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

У Польщі знайшли вбитими двох українців У Німеччині вимагають нових заходів проти Кремля через вбивство грузина
Новини України преступленияГермания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся