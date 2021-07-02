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Убийство Гонгадзе: Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Пожизненный приговор бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили в силе. Такое решение принял Верховный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение коллегии суда.

Кассационный уголовный суд Верховного суда отклонил все кассационные жалобы, в том числе и адвоката Пукача. Таким образом, оставлено в силе решение предыдущих судебных инстанций о пожизненном заключении для экс-милиционера за причастность к убийству Гонгадзе.

Напомним, 3 мая США призвали осуществить правосудие в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других. Обращение посвятили Всемирному дню свободы прессы.

Как писало РБК-Украина, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убить Гонгадзе могли, исполняя волю Леонида Кучмы о наказании журналиста.

Также мы сообщали, что Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко".

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Георгий ГонгадзеПукачВерховный суд