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США призвали правосудно расследовать дела Шеремета и Гонгадзе

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 15:58
США призвали правосудно расследовать дела Шеремета и Гонгадзе Фото: пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп (facebook.com/usdos.ukraine)
Автор: Даша Харченко

США призвали осуществить правосудие в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других. Обращение посвящено Всемирному дню свободы прессы.

Об этом говорится в обращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниела Лангенкемпа.

Штаты осудили угрозы и преследования журналистов в Украине.

"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и других. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина, за рулем которой находился известный журналист Павел Шеремет. Расследование убийства одного из руководителей издания "Украинская правда" президент и главы силовых ведомств назвали "делом чести".

В 2011 году следствие установило, что бывший глава департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 г. превысил служебные полномочия в отношении журналистов Алексея Подольского и журналиста Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 убил последнего.

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