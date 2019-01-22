Луценко рассказал о вине Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе

Фото: Георгий Гонгадзе (facebook.com)

Журналиста могли убить, исполняя волю Кучмы о наказании Гонгадзе

Убить Георгия Гонгадзе могли исполняя волю Кучмы о наказании журналиста. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

Луценко уточнил, что убивать Гонгадзе прямо никто не приказывал, но и не уточнял, как именно нужно его наказать.

"Прямого приказа не было (убить Гонгадзе , - ред.). Но разговоры о необходимости наказать Гонгадзе привели к тому, что в диктаторской системе координат пошла гонка: кто лучше и дальше зайдет в исполнении воли диктатора. Именно потому я ставлю это в вину", - рассказал Луценко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у него нет юридических доказательств того, что второй президент Украины Леонид Кучма давал указания убить журналиста Георгия Гонгадзе.

РБК-Украина писало, что бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко". 6,5 лет предварительного заключения суд пересчитал как 13 лет основного наказания.

В январе 2013 года Пукач был приговорен к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе и лишен генеральского звания. В конце августа 2011 года Пукач назвал заказчиками убийства Гонгадзе Юрия Кравченко (застрелился 4 марта 2005 года), тогдашнего председателя Верховной рады Владимира Литвина и второго президента Украины Леонида Кучму.