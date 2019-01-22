ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Луценко рассказал о вине Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе

Новости » Общество    22.01.2019 - 00:13
Луценко рассказал о вине Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе
Фото: Георгий Гонгадзе (facebook.com)

Журналиста могли убить, исполняя волю Кучмы о наказании Гонгадзе

Убить Георгия Гонгадзе могли исполняя волю Кучмы о наказании журналиста. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

Луценко уточнил, что убивать Гонгадзе прямо никто не приказывал, но и не уточнял, как именно нужно его наказать.

"Прямого приказа не было (убить Гонгадзе , - ред.). Но разговоры о необходимости наказать Гонгадзе привели к тому, что в диктаторской системе координат пошла гонка: кто лучше и дальше зайдет в исполнении воли диктатора. Именно потому я ставлю это в вину", - рассказал Луценко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у него нет юридических доказательств того, что второй президент Украины Леонид Кучма давал указания убить журналиста Георгия Гонгадзе.

РБК-Украина писало, что бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко". 6,5 лет предварительного заключения суд пересчитал как 13 лет основного наказания.

В январе 2013 года Пукач был приговорен к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе и лишен генеральского звания. В конце августа 2011 года Пукач назвал заказчиками убийства Гонгадзе Юрия Кравченко (застрелился 4 марта 2005 года), тогдашнего председателя Верховной рады Владимира Литвина и второго президента Украины Леонида Кучму.

 

Луценко: доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе нет Князев рассказал о ходе расследования убийства Шеремета
Новости Украины Леонид КучмаГеоргий ГонгадзеУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь