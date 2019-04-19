Убийство Гандзюк: в третий раз отложили рассмотрение ходатайства об изменении меры

Фото: суд (РБК-Украина)

Суд отложил рассмотрение на 22 апреля на 15 часов

Шевченковский районный суд города Киева в третий раз отложил рассмотрение ходатайства защиты Игоря Павловского по поводу изменения меры пресечения. Соответствующее решение вынесла судья Елена Мелешак, сообщает РБК-Украина.

Суд отложил рассмотрение на 22 апреля на 15 часов.

Судья также постановила вызвать следователя на следующее судебное заседание, чтобы он предоставил подтверждающие документы недоставки и неявки подозреваемого в зал судебного заседания. Адвокат будет настаивать на видеоконференции с подозреваемым Павловским.

"Павловского не доставлено, судом осуществлены все меры для его доставки. Направлялись письма следователю, чтобы последний обеспечил доставку Павловского. Также суд направлял запрос о том, чтобы установить, правда ли он болен и где находится", - заявила судья.

Впрочем, таких документов суду пока не представлено.

"Сроки уже проходят, не даются ответы на многочисленные запросы суда. Не предоставляется ответ от Службы безопасности Украины. У нас в нашей практике это впервые", - резюмировала судья.

Адвокат Максим Болдин заявил, что пообщаться с Павловским ему не удалось.

"Я сегодня пытался пообщаться с Павловским, но мне было отказано. Известно, что Павловский во время попытки делать процедуры упал и ударился головой. У него сотрясение мозга. Павловский поэтому не может быть доставлен, потому что ему предоставляется медицинская помощь. Он сейчас находится в ИВС", - сказал он.

Прокурор Дмитрий Боян заверил, что Павловский никуда не убежал и отказался от всяческих комментариев журналистам.

"Павловский продолжает находиться на лечении. Другой информации мне не известно. Он никуда не убежал, конечно", - сказал прокурор.

Отметим, в среду и четверг заседания также не состоялись из-за неявки на заседание прокуроров и недоставление в зал подозреваемого Павловского.

Напомним, 10 ноября прошлого года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк.