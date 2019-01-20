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Убийство Гандзюк повредило имиджу Украины, - посол Франции

Новости » Политика    20.01.2019 - 13:35
Убийство Гандзюк повредило имиджу Украины, - посол Франции
Фото: посол Франции Изабель Дюмон (РБК-Украина)

Западные партнеры Украины продолжают следить за расследованием дела Гандзюк

Убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк негативно сказалось на международном имидже Украины. Об этом заявила посол Франции Изабель Дюмон, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью журналу "Новое Время".

По ее словам, смерть Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой, стала настоящим шоком для французского общества.

"Пострадал и имидж государства. До сих пор Украина воспринималась как страна, которая хочет меняться, в том числе благодаря своему гражданскому обществу. Но этот трагический инцидент заставил в этом засомневаться", - отметила Дюмон.

Он также отметила, что западные партнеры Украины следят за расследованием убийства Гандзюк и нападений на других общественных активистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований отказалось регистрировать уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко за разглашение сведений по делу Гандзюк.

В декабре генпрокурор заявил, что знает имя заказчика убийства Гандзюк.

Нападение на активистку произошло 31 июля 2018 года, неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой. Позже ее санитарным бортом доставили в Киев. Гандзюк умерла 4 ноября на 34-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стал отрыв тромба.

 

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