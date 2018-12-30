Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Луценко отметил, что заказчик будет назван, когда будет достаточно доказательств
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что знает фамилию того, кто заказал убийство активистки Катерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".
Так, по словам Генпрокурора Луценка, фамилию заказчика назовут тогда, когда в наличии будет достаточно доказательств.
"Фамилия будет названа тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко.
Напомним, ранее сообщалось ,что адвокат, брат народного депутата Мустафы Найема Маси подал заявление в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко об уголовном правонарушении за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк.
Напомним, 21 декабря семи фигурантам дела об убийстве Гандзюк сообщено о подозрении. Оно было объявлено по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как писало РБК-Украина ранее, Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.
Кроме того, Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства Гандзюк.