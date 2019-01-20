Вбивство Гандзюк зашкодило іміджу України, - посол Франції

Фото: посол Франції Ізабель Дюмон (РБК-Україна)

Західні партнери України продовжують стежити за розслідуванням справи Гандзюк

Вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк негативно позначилося на міжнародному іміджі України. Про це заявила посол Франції Ізабель Дюмон, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю журналу "Новое Время".

За її словами, смерть Катерини Гандзюк, яку облили кислотою, стала справжнім шоком для французького суспільства.

"Постраждав також імідж держави. Досі Україна сприймалася як країна, яка хоче мінятися, в тому числі завдяки своєму громадянському суспільству. Але цей трагічний інцидент змусив в цьому засумніватися", - зазначила Дюмон.

Вона також зазначила, що західні партнери України стежать за розслідуванням вбивства Гандзюк і нападів на інших громадських активістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відмовилося реєструвати кримінальну справу проти генпрокурора Юрія Луценка за розголошення відомостей по справі Гандзюк.

У грудні генпрокурор заявив, що знає ім'я замовника вбивства Гандзюк.

Напад на активістку стався 31 липня 2018 року, невідомий облив її концентрованою сірчаною кислотою. Пізніше її санітарним бортом доставили до Києва. Гандзюк померла 4 листопада на 34-му році життя. За попередньою інформацією, причиною смерті став відрив тромбу.