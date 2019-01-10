ГБР отказалось регистрировать уголовное дело против Луценко

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Маси Найем просил ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений по делу Гандзюк

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось зарегистрировать уголовное производство по факту разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом написал юрист Маси Найем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

Юрист отметил, что ведомство неправомерно отказалось регистрировать дело.

Фото: принтскрин

"ГБР неправомерно отказалось регистрировать уголовное производство по факту разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу Кати", - подчеркнул Найем.

Он сообщил, что заявление рассматривал следователь ГБР Виталий Шаманин, который в ведомство пришел с должности следователя киевской прокуратуры.

Так, следователь аргументировал отказ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований тем, что разглашение данных досудебного следствия или дознания образует состав преступления, если оно совершено без согласия прокурора, следователя или лица, и если было предупреждение о неразглашении данных.

Юрист указал, следователь сослался на ч.1 ст 387 УК, а заявление о правонарушении было подано в соответствии со второй частью этой статьи.

Так, указано, что следователь ГБР ссылается на то, что в заявлении якобы не изложены обстоятельства непредоставления следователем или прокурором письменного разрешения на разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в уголовном производстве.

Кроме того, Маси Найем написал, что в ответ юрист подал жалобу в Печерский районный суд на бездействие ГБР. Судьей по делу определена Олеся Батрин.

Напомним, в конце декабря прошлого года Маси Наем подал заявление в отношении Луценко об уголовном правонарушении за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина также писало, что в ГБР подтвердили получение этого заявления от адвоката Найема.

Добавим также, 30 декабря Луценко заявил, что знает фамилию того, кто заказал убийство активистки Катерины Гандзюк. Генпрокурор подчеркивал, что фамилию заказчика назовут тогда, когда в наличии будет достаточно доказательств.