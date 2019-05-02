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Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Новости » Общество    02.05.2019 - 19:25
Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
Фото: Игорь Павловский (РБК-Украина)

Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет

Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Об этом сегодня сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.

Напомним, 24 апреля Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать защите Павловского в ходатайстве об изменении меры пресечения.

10 ноября 2018 года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что подозреваемые в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием. В частности, вероятным исполнителям убийства Гандзюк, а именно Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку изменили подозрение с умышленного убийства на нанесение тяжких телесных повреждений. Также журналисты "Слідство.інфо" выяснили, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев мог влиять на официальное расследование.

Отметим, что Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Гандзюк, пытаются отменить через суд его статус подозреваемого. Также Мангера суд оставил на должности главы Херсонской облрады.

 

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