Вбивство Гандзюк: Павловського відпустили під домашній арешт

Фото: Ігор Павловський (РБК-Україна)

Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт, з обов'язком носити браслет

Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт з обов'язком носити браслет. Про це сьогодні повідомив адвокат Маси Найєм в Facebook.

"Таке рішення ухвалив суддя, задовольнивши клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. У нього домашній арешт, з обов'язком носити браслет", - уточнив Найєм.

Нагадаємо, 24 квітня Шевченківський районний суд міста Києва постановив відмовити захисту Павловського у клопотанні про зміну запобіжного заходу.

10 листопада 2018 року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активісти Катерини Гандзюк.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що підозрювані в нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк пішли на угоду зі слідством. Зокрема, вірогідним виконавцям вбивства Гандзюк, а саме В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку змінили підозру з умисного вбивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також журналісти "Слідства.інфо" з'ясували, що голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв міг впливати на офіційне розслідування.

Зазначимо, що Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Гандзюк, намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного. Також Мангера суд залишив на посаді голови Херсонської облради.