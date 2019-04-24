Подозреваемые в нападении на Гандзюк пошли на сделку со следствием

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Предполагаемым нападавшим изменили подозрения

Подозреваемые в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием. Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, сообщает "5 канал".

В частности, предполагаемым нападавшим изменили подозрения. Теперь им грозит не пожизненное заключение, а до 10 лет лишения свободы.

"4 апреля пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю по заключению сделок о признании виновности. Они ее признали, предоставили в полном объеме показания о событии, в том числе обличительные показания относительно своего участия в преступлении и участия других лиц. Поэтому, установив наличие достаточных доказательств и оснований, этим соучастникам преступления было изменено ранее сообщенные подозрения", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрения вероятным исполнителям. Были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) , ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения). Вчера "Слідство.інфо" сообщало, что изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку.

Кроме того, Мангер вернулся на работу. Отметим, Мангера подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Он сейчас работает председателем Херсонского облсовета. Также ранее сообщалось, что экс - председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого недавно уволил Петр Порошенко, мог влиять на официальное расследование по делу Гандзюк.

Отметим, что подозреваемым в организации убийства Гандзюк Игорю Павловскому и Сергею Торбину изменили подозрения. Сейчас продолжается судебное заседание по делу Павловского. Прокуроры просят Игорю Павловскому ночной домашний арест с возложением на него ряда обязанностей.