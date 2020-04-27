Убийство Гандзюк: около сотни человек отправились к дому Венедиктовой

Несмотря на карантин, около сотни людей пришли к Офису президента с требованием не передавать в суд дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, после чего отправились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Одним из требований протестующих является продолжение следствия по делу Гандзюк. Кроме того, участники митинга требуют уволить Венедиктову, которая, по их мнению, намеренно саботировала расследование дела.

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила о завершении досудебного расследования убийства Гандзюк.

По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В то же время активисты отмечают, что дело развалится в суде, поскольку Левин, как один из главных фигурантов преступления, отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Также сегодня в Офисе генпрокурора сообщили, что еще один фигурант в деле об убийстве Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и обязался дать показания об организаторах преступления.

Нападение на Гандзюк произошло в 2018 году, неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой возле дома. Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Медики назвали непосредственной причиной смерти обрыв тромба.