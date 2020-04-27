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Подозреваемый в убийстве Гандзюк пошел на сделку со следствием, - ГПУ

Новости » Политика     27.04.2020 - 19:01
Подозреваемый в убийстве Гандзюк пошел на сделку со следствием, - ГПУ
Фото: Игорь Павловский (facebook.com graty me)

Павловский обязался предоставить следствию показания об организаторах убийства

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, помощник экс-нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил прокурор Офиса генерального прокурора Роман Романчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Павловский обязался предоставить следствию показания об организаторах убийства.

"Обвинительный акт в отношении Игоря Павловского рассматривается Приморским судом города Одессы. Он заключил соглашение с прокурором о предоставлении изобличающих показаний в отношении организаторов преступления. Следующее заседание должно состояться в начале мая", - заявил Романчук.

Напомним, Игоря Павловского арестовали в январе прошлого года после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантам преступления. Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога. 10 апреля Киевский апелляционный суд продлил действие ограничительных мер Павловскому в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что сегодня Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Гандзюк. По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Нападение на Гандзюк произошло в 2018 году, неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой возле дома. Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Медики назвали непосредственной причиной смерти обрыв тромба.

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