СБУ завершила расследование убийства Гандзюк

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По версии СБУ, убийство организовали Мангер и Левин

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что завершено расследование по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на активистку.

По версии следствия, Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

"Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям сообщили о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их направят в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, сегодня стало известно, что подозреваемый в организации убийства Левин отказывается от дачи показаний.

Напомним, в марте следствие по делу Гандзюк продлевали до июля.

Расследование активизировалось после экстрадиции Алексея Левина из Болгарии, где он долгое время скрывался под вымышленным именем.