Убийство Гандзюк: рассмотрение дела Павловского перенесли

Ходатайство стороны защиты Игоря Павловского об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк сняли с рассмотрения на сегодня. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Шевченковского суда Ольга Пивень.

Заседание было назначено на сегодня на 15:30. Так, она сообщила, что судья Елена Мелешак и до сих пор находится в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотреть ходатайство адвоката Павловского не сможет. Также в суде сообщили, что Мелешак еще не получила справку от канцелярии о количестве ходатайств, поданных в суд.

Секретарь судьи рассказала РБК-Украина, что судья Мелешак вроде бы выйдет из совещательной только завтра в 8 утра. Впрочем, Игоря Павловского еще не вывезли из суда.

Отметим, вчера заседание отложили именно из-за желания судьи Мелешак получить ответ о количестве официальных ходатайств, поданных в канцелярию.

В комментарии по телефону адвокат Павловского Максим Болдин сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ по поводу уклонения судьи Мелешак от своих обязанностей по поводу рассмотрения ходатайства.

Вместе с тем, следует отметить, что самого Игоря Павловского сегодня доставляли в суд. Вчера заседание отложили, однако до рассмотрения так и не перешли. Игоря Павловского вчера доставили в зал судебного заседания.

Добавим, что судебное заседание по изменению меры пресечения Павловскому переносили уже четыре раза из-за отсутствия подозреваемого. Отметим, 10 ноября прошлого года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк. Павловского подозревают в организации заказа убийства Екатерины Гандзюк.