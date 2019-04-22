Убийство Гандзюк: суд по Павловскому снова перенесли

Фото: Игорь Павловский (РБК-Украина)

Павловского разместили в боксе для задержанных

Шевченковский райсуд отложил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак. Судья отметила, что объяснения по поводу отсутствия Павловского на прошлых заседаниях не было предоставлено.

"Суду предоставили ответ, почему Павловского не доставляли столько раз в суд. Потому что у него было ухудшение состояния здоровья. Детали мы не можем разглашать. Есть заявление Павловского, что он отказался от видеоконференцсвязи. Также от следователя поступило сегодня заявление. О том, что следователь не может прибыть на судебном заседании в связи с неотложными следственными действиями", - сказала судья Мелешак.

Адвокат Максим Болдин заявил в ходе заседания, что его подзащитный находится под стражей якобы безосновательно.

"Лицо находится под стражей безосновательно со дня вручения новой подозрения", - сказал адвокат.

Суд отложил заседание на завтра, чтобы выяснить, сколько ходатайств адвокаты Павловского подали в Шевченковский суд.

"Мы продолжим заседание завтра в 15.30. Сейчас мы откладываем. Судье надо обратиться в канцелярию суда для истребования объяснений относительно других ходатайств защиты, поданных в Шевченковский суд", - заявила Мелешак.

Сегодня самого Павловского доставили на заседание суда. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Сейчас его интересы в суде представляет

Отметим, что судебное заседание по изменению меры пресечения Павловскому переносили уже трижды из-за отсутствия подозреваемого. Отметим, 10 ноября прошлого года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк. Павловского подозревают в организации заказа вбивсти Екатерины Гандзюк.

Также добавим, что подозреваемого в заказе убийства Гандзюк Владислава Мангера оставили на посту председателя Херсонского облсовета. Но, Шевченковский райсуд Киева обязал надеть на него электронный браслет.