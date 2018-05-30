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Убийство Бабченко: следствие проведет все необходимые экспертизы

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 10:29
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

По убийству Бабченко сегодня назначат судебно-медицинскую экспертизу

Для расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко следствие проведет все необходимые экспертизы. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Запланировано проведение всех экспертиз. В частности, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Пока мы не можем сообщить больше информации", - заявил Тракало.

Он подчеркнул, что следствие пока не может разглашать детали расследования убийства Бабченко. В то же время спикер полиции Киева Оксана Блищик добавила, что пока точно неизвестно, когда именно будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

"Время проведения судебно-медицинской экспертизы сегодня определит суд", - отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что украинские журналисты начали собственное расследование убийства Бабченко.  

"Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе. Никольско-Слободская, 6/2 и дальше во все стороны - на массив и к метро", - сообщил журналист Денис Бигус.

Также он обратился за помощью к владельцам камер видеонаблюдения, которые направлены на дорогу.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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