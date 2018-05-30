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За убийство Бабченко экс-участнику АТО предлагали 30 тысяч долларов, - Луценко

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 18:42
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Исполнитель преступления согласился сотрудничать со следствием

За выполнение заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга по разоблачению заказчиков убийства Бабченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ГПУ также сообщил, что исполнитель преступления согласился сотрудничать со следствием. По его словам, завербованный российскими спецслужбами гражданин предложил бывшему участнику АТО 30 тысяч долларов за выполнение убийства.

"Когда СБУ получила информацию о том, что гражданин Украины заказывает приобретение боевого оружия и интересуется организацией теракта. СБУ немедленно начала производство. Вчера состоялась комбинация, в ходе которой организатору убийства стало понятно, что убийство произошло", - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что сейчас правоохранители будут пытаться выйти на лицо, которое было заказчиком преступления.

"В тот момент, когда СБУ узнала о запланированном, с человеком, которому предложили данные действия, следствию удалось добиться сотрудничества. Атошник, который был исполнителем убийства, будет проходить по делу как свидетель", - рассказал Луценко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил оказать российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко и его семьи охрану.

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Теги публикации: Юрий Луценко, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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