Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

За вбивство Бабченка екс-учаснику АТО пропонували 30 тисяч доларів, - Луценко

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 18:42
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Виконавець злочину погодився співпрацювати зі слідством

За виконання замовного вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу щодо викриття замовників вбивства Бабченка, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ГПУ також поінформував, що виконавець злочину погодився співпрацювати зі слідством. За його словами, завербований російськими спецслужбами громадянин запропонував колишньому учаснику АТО 30 тисяч доларів за виконання вбивства.

"Коли СБУ отримала інформацію про те, що громадянин України замовляє придбання бойової зброї та цікавиться організацією теракту. СБУ негайно розпочала провадження. Вчора відбулась комбінація, у ході якої організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось", - заявив Луценко.

Він підкреслив, що наразі правоохоронці намагатимуться вийти на особу, яка була замовником злочину.

"У той момент, коли СБУ дізналася про заплановане, із людиною, котрій запропонували дані дії, слідству вдалося домогтися співпраці. Атошник, який був виконавцем убивства, проходитиме у справі як свідок", - розповів Луценко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив надати російському опозиційному журналісту Аркадію Бабченку і його сім'ї охорону.

Всі дороги терактів ведуть в Москву, - Луценко Замовники вбивства Бабченка готували усунення 30 осіб на території України
Теги публікації: Юрій Луценко, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top