За вбивство Бабченка екс-учаснику АТО пропонували 30 тисяч доларів, - Луценко

Виконавець злочину погодився співпрацювати зі слідством

За виконання замовного вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу щодо викриття замовників вбивства Бабченка, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ГПУ також поінформував, що виконавець злочину погодився співпрацювати зі слідством. За його словами, завербований російськими спецслужбами громадянин запропонував колишньому учаснику АТО 30 тисяч доларів за виконання вбивства.

"Коли СБУ отримала інформацію про те, що громадянин України замовляє придбання бойової зброї та цікавиться організацією теракту. СБУ негайно розпочала провадження. Вчора відбулась комбінація, у ході якої організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось", - заявив Луценко.

Він підкреслив, що наразі правоохоронці намагатимуться вийти на особу, яка була замовником злочину.

"У той момент, коли СБУ дізналася про заплановане, із людиною, котрій запропонували дані дії, слідству вдалося домогтися співпраці. Атошник, який був виконавцем убивства, проходитиме у справі як свідок", - розповів Луценко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив надати російському опозиційному журналісту Аркадію Бабченку і його сім'ї охорону.