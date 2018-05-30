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Порошенко поручил предоставить журналисту Бабченко охрану

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 18:26
Фото: Аркадий Бабченко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Аркадий Бабченко (twitter.com/poroshenko)

Президент поздравил СБУ с блестящей операцией

Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану. Об этом президент написал в Twitter.

"Поздравляю СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье охрану", - написал президент.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

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Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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