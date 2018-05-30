Порошенко поручил предоставить журналисту Бабченко охрану

Президент поздравил СБУ с блестящей операцией

Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану. Об этом президент написал в Twitter.

"Поздравляю СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье охрану", - написал президент.

Вітаю @servicessu з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині охорону pic.twitter.com/y9rwNukt1j — Петро Порошенко (@poroshenko) May 30, 2018

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.