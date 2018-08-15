В убийстве экс-депутата Сумского горсовета полиция подозревает его жену

Жена экс-депутата исчезла вместе с дочерью после допроса

К убийству бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука может быть причастна его жена. По этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в ходе оперативного совещания в среду, 15 августа, Аброськин подчеркнул, что сейчас это одна из рабочих версий следствия в рамках расследования убийства Анатолия Жука. Женщина в настоящее время объявлена в розыск.

"Одна из версий - к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также пропала ее дочь и водитель", - сказал Аброськин.

Он также добавил, что правоохранители сейчас разыскивают жену убитого экс-депутата. Также устанавливается место пребывания дочери и водителя.

В целом, по его словам, полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности - убийство на заказ, а также в связи с общественной деятельностью депутата.

Напомним, 2 августа 2018 года стало известно, что бывшего депутата Сумского городского совета и бывшего председателя земельной комиссии Анатолия Жука застрелили на дворе собственного дома. Тело Жука обнаружил отец, который пришел в гости к своему сыну.