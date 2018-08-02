У Сумах застрелили екс-депутата

Загиблий був депутатом міської ради Анатолій Жук

Колишнього депутата Сумської міської ради та колишнього голову земельної комісії Анатолія Жука застрелили на подвір'ї власного будинку. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Сумській області.

Як зазначають у поліції, тіло виявив батько Жука, який прийшов в гості до свого сина.

"Встановлено, що загиблий помер на подвір'ї власного будинку по вулиці Льва Толстого в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет", - розповіли в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції і співробітники кінологічної служби.

Загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради. В 2014 році балотувався на посаду мера.

Нагадаємо, що сьогодні у Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом. Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Поліція кваліфікувала справу як замах на вбивство.