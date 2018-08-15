В убивстві екс-депутата Сумської міськради поліція підозрює дружину

Дружина екс-депутата зникла разом з донькою після допиту

До вбивства колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука може бути причетна його дружина. По це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що у ході оперативної наради в середу, 15 серпня, Аброськін підкреслив, що наразі це одна із робочих версій слідства у рамках розслідування вбивства Анатолія Жука. Жінку наразі оголошено у розшук.

"Одна із версій - до вбивства екс-депутата може бути причетна його дружина. Після першого допиту вона зникла, її місцезнаходження невідоме. Також зникла її донька та водій", сказав Аброськін.

Він також додав, що правоохоронці наразі розшукують дружину вбитого екс-депутата. Також встановлюється місце перебування доньки та водія.

Загалом, за його словами, поліція розглядає кілька версій цього злочину. Зокрема - вбивство на замовлення, а також у зв’язку з громадською діяльністю депутата.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року стало відомо, що колишнього депутата Сумської міської ради та колишнього голову земельної комісії Анатолія Жука застрелили на подвір'ї власного будинку. Тіло Жука виявив батько, який прийшов в гості до свого сина.