Покушение на Гандзюк: полиция просит граждан предоставлять любую информацию по делу

Пока еще никто не обратился в полицию относительно возможного причастного к преступлению, заявили в полиции

Полиция обратилась к гражданам с просьбой предоставлять любую имеющуюся информацию, которая может помочь следствию по делу покушения на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию. Дежурная часть Департамента уголовного розыска: 050-418-42,34; департамента стратегических разработок 044 299-00-39, 050-41-84-234", - сообщил он.

По его словам, правоохранители продолжают работу по установлению возможных свидетелей нападения на Екатерину Гандзюк. Пока еще никто не обратился в полицию относительно возможного причастного к преступлению, фоторобот которого разместила полиция, заявил Аброськин.

Фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, по делу о покушении на убийство Екатерины Гандзюк, удалось составить фоторобот нападавшего, который облил активистку кислотой.