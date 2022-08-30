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После убийства Ковалева из Херсона выехал начальник налоговой службы

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 15:40
После убийства Ковалева из Херсона выехал начальник налоговой службы Фото: начальник ГУ ГНС в Херсонской области Игорь Клим (kherson tax gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Исполняющий обязанности главы Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и Севастополе Игорь Клим выехал с временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

"Выехали на подконтрольную, доказали свою добропорядочность на полиграфе", - написал Клим в Facebook.

При этом чиновник не объяснил, почему оставался на оккупированной территории все это время.

Кроме того, по данным издания, погибший нардеп-коллаборационист Алексей Ковалев долгое время был покровителем Клима. Когда у начальника налоговой начались проблемы с карьерой, именно Ковалев помог вернуться ему на должность. Также, как сообщает "Мост", Климу помогал и депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак.

В свою очередь семья Ковалева, по информации СМИ, не платила налоги в бюджет.

Напомним, нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.

Следственный комитет России подтвердил смерть Алексея Ковалева в результате огнестрельного ранения.

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Херсон Государственная налоговая служба
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