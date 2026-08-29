Убивство 15-річної дівчини на Одещині, поліція затримала односельця

Правоохоронці затримали 19-річного мешканця Ізмаїльського району на Одещині, якого підозрюють у причетності до вбивства 15-річної дівчини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Поліція розслідує обставини вбивства дівчини в Ізмаїльському районі Одеської області. За підозрою в причетності до її смерті затримали 19-річного односельця.

Напередодні до поліції звернулася мати дівчини й повідомила про її зникнення. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "безвісти зникла" та розпочали пошуки.

До пошуків залучили поліцейських, нацгвардійців і прикордонників. Місцевість також обстежували зі службовими собаками та безпілотником.

Фото: Пошуки зниклої дівчини завершились трагічно (od.npu.gov.ua)

Сьогодні вдень дівчину знайшли за межами населеного пункту без ознак життя. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок асфіксії, точну причину встановить судово-медична експертиза.

У ході слідчих дій правоохоронці встановили 19-річного односельця загиблої, який може бути причетним до її смерті, його затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У межах провадження призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, які допоможуть встановити всі обставини та точну причину смерті.