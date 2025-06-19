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"Дитина знала сусіда". В Одесі затримали чоловіка за вбивство 7-річної дівчинки

Четвер 19 червня 2025 22:59
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"Дитина знала сусіда". В Одесі затримали чоловіка за вбивство 7-річної дівчинки Фото: в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 7-річної дівчинки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка зникла напередодні. Правоохоронці затримали підозрюваного та розкрили всі обставини злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора та Національну поліцію України.

Як повідомляється, до відділення поліції звернулась жінка з інформацією про те, що її 7-річна донька 18 червня ввечері вийшла з дому і не повернулася.

Вдень 19 червня у підвальному приміщенні біля житлового будинку було виявлено тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті.

&quot;Дитина знала сусіда&quot;. В Одесі затримали чоловіка за вбивство 7-річної дівчинки

Загибла знала вбивцю

В Національній поліції повідомили, що загиблу дівчинку звали Соломія Тарасюк.

Правоохоронці затримали 31-річного жителя Одеси. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла до нього додому, де чоловік позбавив її життя.

Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Для приховування слідів злочину, чоловік у коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Злочинець був ухилянтом

Поліцейські також вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження.

Також криміналісти мобільної ДНК-лабораторії слідчого управління ГУНП в Одеській області під час першочергових слідчих дій зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта.

Зловмисник був у розшуку за ТЦК та СП. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу.

Згідно з санкцією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за даний злочин - довічне позбавлення волі.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини трагедії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у бельгійському місті Хаасроде вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.

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Одеса Офіс Генпрокурора
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