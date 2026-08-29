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Убийство 15-летней девушки в Одесской области, полиция задержала односельчанина

21:10 29.08.2026 Сб
2 мин
Накануне мать заявила об исчезновении дочери
aimg Валерия Абабина
Убийство 15-летней девушки в Одесской области, полиция задержала односельчанина Фото: Поиски пропавшей девушки завершились трагически (od.npu.gov.ua)
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Правоохранители задержали 19-летнего жителя Измаильского района Одесской области, которого подозревают в причастности к убийству 15-летней девушки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Одесской области.

Полиция расследует обстоятельства убийства в Измаильском районе Одесской области. По подозрению в причастности к ее смерти задержан 19-летний односельчанин.

Накануне в полицию обратилась мать девушки и сообщила об ее исчезновении. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "без вести пропали" и начали поиски.

К поискам привлекли полицейских, нацгвардейцев и пограничников. Местность также обследовали со служебными собаками и беспилотником.

Фото: Поиски пропавшей девушки завершились трагически (od.npu.gov.ua)

Сегодня днем девушку обнаружили за пределами населенного пункта без признаков жизни. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате асфиксии, точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

В ходе следственных действий стражи порядка установили 19-летнего односельчанина погибшей, который может быть причастен к ее смерти, его задержали.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

В рамках производства назначили ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, которые помогут установить все обстоятельства и точную причину смерти.

Напомним, в июне прошлого года в Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку , которая накануне исчезла из дома, правоохранители устанавливали и задержали подозреваемого.

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