Убийство 15-летней девушки в Одесской области, полиция задержала односельчанина

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Измаильского района Одесской области, которого подозревают в причастности к убийству 15-летней девушки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Одесской области.

Полиция расследует обстоятельства убийства в Измаильском районе Одесской области. По подозрению в причастности к ее смерти задержан 19-летний односельчанин.

Накануне в полицию обратилась мать девушки и сообщила об ее исчезновении. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "без вести пропали" и начали поиски.

К поискам привлекли полицейских, нацгвардейцев и пограничников. Местность также обследовали со служебными собаками и беспилотником.

Фото: Поиски пропавшей девушки завершились трагически (od.npu.gov.ua)

Сегодня днем девушку обнаружили за пределами населенного пункта без признаков жизни. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате асфиксии, точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

В ходе следственных действий стражи порядка установили 19-летнего односельчанина погибшей, который может быть причастен к ее смерти, его задержали.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

В рамках производства назначили ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, которые помогут установить все обстоятельства и точную причину смерти.