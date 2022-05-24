UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убирают мины и сожженную технику. В Харькове восстанавливают кольцевую дорогу

Кольцевая дорога в Харькове (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" восстанавливает проезд по кольцевой дороге в Харькове. Работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилищного массива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Спецтехника и дорожники очищают уже разминированные участки дороги от разрушенной техники, посторонних предметов и грязи. После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту пораженных участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, господству обочин и т.д.

Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км.

Также мы писали, что российские войска увеличили количество обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Пять человек получили ранения разной степени тяжести, еще один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковУкравтодорВторжение России в Украину