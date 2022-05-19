Захватчики усилили обстрелы Харьковской области: есть жертвы
По состоянию на четверг, 19 мая, российские войска увеличили количество обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Пятеро людей получили ранения разной степени тяжести, еще один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что сегодня в Харькове и области было очень неспокойно. Враг обстреливал жилые районы, пострадали мирные люди.
По информации Синегубова, 19 мая утром войска РФ обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. При этом произошел обстрел Северной Салтовки - 1 человек ранен.
"Оккупанты обстреляли Большие Хутора. К сожалению, получили осколочные ранения женщина и ребенок 13 лет. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской громаде получила взрывные травмы 1 женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина", - рассказал глава Харьковской ОВА.
Напомним, сегодня, 19 мая, войска РФ также обстреливали Луганскую область. На территории Горской громады один человек погиб, еще трое были ранены.
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