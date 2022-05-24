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Прибирають міни і спалену техніку. У Харкові відновлюють кільцеву дорогу

Кільцева дорога в Харкові (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" відновлює проїзд по кільцевій дорозі в Харкові. Роботи виконуються на відрізку від П'ятихатської транспортної розв'язки в бік Роганського житлового масиву, а також на дорозі М-20 Харків – Щербаківка в районі екопарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.

Спецтехніка і дорожники очищають вже розміновані ділянки дороги від зруйнованої техніки, сторонніх предметів і бруду. Після ретельного прибирання та очищення дорожнього покриття, дорожники приступлять до аварійного ремонту уражених ділянок дороги, ремонту огорожі та автопавільйонів, заміни дорожніх знаків, панування узбіч і т. д.

Харківська кільцева дорога є стратегічно важливим транспортним коридором для міста, складається з відрізків 5 державних доріг загальною протяжністю 82 км.

Також ми писали, що російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.

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ХарківУкравтодорВторгнення Росії до України