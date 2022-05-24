Прибирають міни і спалену техніку. У Харкові відновлюють кільцеву дорогу

"Укравтодор" відновлює проїзд по кільцевій дорозі в Харкові. Роботи виконуються на відрізку від П'ятихатської транспортної розв'язки в бік Роганського житлового масиву, а також на дорозі М-20 Харків – Щербаківка в районі екопарку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.
Спецтехніка і дорожники очищають вже розміновані ділянки дороги від зруйнованої техніки, сторонніх предметів і бруду. Після ретельного прибирання та очищення дорожнього покриття, дорожники приступлять до аварійного ремонту уражених ділянок дороги, ремонту огорожі та автопавільйонів, заміни дорожніх знаків, панування узбіч і т. д.
Харківська кільцева дорога є стратегічно важливим транспортним коридором для міста, складається з відрізків 5 державних доріг загальною протяжністю 82 км.
Також ми писали, що російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.