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Убил медбрата: в Кривом Роге задержали пациента психбольницы

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 июля правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения. Злоумышленника удалось поймать в 50 км от места преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района",- говорится в сообщении.

Указано, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.

Напомним, 18 июля произошло убийство в психиатрической больнице. Сообщалось, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.

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