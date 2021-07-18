В Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежал

В Кривом Роге сегодня, 18 июля, произошло убийство в психиатрической больнице. Предварительно, 21-летний пациент убил 54-летнего медицинского брата, после чего сбежал с территории психбольницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию .

Полиция получила информацию об убийстве сегодня утром. Как рассказали правоохранители, пациент нанес медицинскому брату несколько смертельных ударов по голове после чего скрылся.

Сейчас полицейские пытаются установить место нахождения беглеца. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство.