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Вбив медбрата: у Кривому Розі затримали пацієнта психлікарні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 липня правоохоронці затримали у Кривому Розі пацієнта психлікарні, який напередодні вбив 54-річного медбрата та втік з території медзакладу. Зловмисника вдалося впіймати у 50 км від місця злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Впродовж двох днів нападник переховувався в різних місцях. Сьогодні, 20 липня, вранці поліцейські затримали його за 50 км від місця скоєння злочину в одному із будинків у селі Зелене Інгулецького району", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначено, що на пошуки зловмисника було орієнтовано весь особовий склад районної та міської поліції.

Нагадаємо, 18 липня сталося вбивство у психіатричній лікарні. Повідомлялося, що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.

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