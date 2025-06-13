УБД і ветеран війни: у чому відмінність статусів і де більше пільг

Яка відмінність у цих статусах

Поняття "учасник бойових дій" та "ветеран війни" не є тотожними. Так, ст. 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" відносить до ветеранів війни осіб, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а також встановлює, що до ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

"Поняття "ветеран війни" є ширшим за поняття "учасник бойових дій", оскільки охоплює як учасників бойових дій, так і учасників війни", - каже юрист.

Ст. 5 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено, що учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

До учасників бойових дій належать:

військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань;

добровольці Сил територіальної оборони;

військовослужбовці військових прокуратур;

поліцейські;

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками війни вважаються не лише військові, а й інші категорії громадян, які зробили свій внесок у боротьбу під час воєнних дій.

До цієї категорії належать:

військовослужбовці , які під час війни служили в армії колишнього СРСР, у структурах МВС та КДБ, а також у збройних силах країн-союзниць Радянського Союзу. Сюди входять і ті, хто навчався у військових училищах у роки Другої світової війни;

трудівники тилу - люди, які працювали на заводах, у колгоспах, на будівництві оборонних споруд, заготівлі ресурсів чи вели сільське господарство в роки війни. Також - ті, хто навчався в ремісничих училищах, технікумах чи школах і водночас працював на відбудові країни;

неповнолітні учасники бойових дій - юнги, вихованці військових частин і полків, які служили у флоті чи армії до досягнення повноліття;

реабілітовані особи , які під час війни були ув’язнені або вислані, а згодом офіційно реабілітовані відповідно до українського чи радянського законодавства;

громадяни, які працювали за кордоном у зонах бойових дій, зокрема в Афганістані, за направленням на контрактній основі.

"Основною відмінністю між статусами "учасник бойових дій" та "учасник війни" є те, що до учасників війни можуть належати особи, які не є військовослужбовцями, не брали безпосередньої участі у бойових діях та не виконували бойових задач.

Кому які пільги належать

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" встановлює різний обсяг пільг для учасників бойових дій та учасників війни.

Учасники бойових дій мають право на:

безкоштовні ліки - право на отримання лікарських засобів, імунопрепаратів та медичних виробів за рецептом лікаря;

знижка 75% на квартплату - діє в межах установлених норм: 21 кв. м житлової площі на кожного мешканця, який має право на пільгу, плюс ще 10,5 кв. м на сім’ю;

знижка 75% на оплату комунальних послуг - зокрема на газ, електроенергію, інші послуги, а також скраплений газ для побутових потреб (у межах середніх норм споживання);

знижка 75% на паливо - для тих, хто мешкає у будинках без центрального опалення, передбачена знижка на тверде та рідке паливо в межах норм для населення;

безкоштовний проїзд - у міському транспорті, сільських автобусах, на приміських електричках, водному транспорті, а також на приміських і міжміських автобусних маршрутах.

Учасники війни мають право на:

безкоштовні ліки та медичні засоби - це стосується лікарських препаратів, імунобіологічних засобів, медичних виробів і реабілітаційного обладнання, якщо є відповідний рецепт;

50% знижки на квартплату - у межах установлених норм: 21 кв. м на кожного постійного мешканця, який має право на пільгу, плюс ще 10,5 кв. м на всю сім’ю;

50% знижки на комунальні послуги - зокрема оплату за газ, електроенергію, інші комунальні послуги та скраплений газ для побутових потреб (у межах середніх норм споживання);

50% знижки на паливо - для тих, хто мешкає в будинках без центрального опалення. Пільга поширюється на тверде та рідке паливо в межах норм, визначених для населення.

Загалом, обсяг пільг для учасників бойових дій є ширшим, ніж для учасників війни, згідно з чинним законодавством.