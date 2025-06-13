УБД и ветеран войны: в чем отличие статусов и где больше льгот

Какое различие в этих статусах

Понятие "участник боевых действий" и "ветеран войны" не являются тождественными. Так, ст. 4 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относит к ветеранам войны лиц, принимавших участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств, а также устанавливает, что к ветеранам войны относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны.

"Понятие "ветеран войны" шире понятия "участник боевых действий", поскольку охватывает как участников боевых действий, так и участников войны", - говорит юрист.

Ст. 5 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено, что участниками боевых действий являются лица, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

К участникам боевых действий относятся:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

добровольцы Сил территориальной обороны;

военнослужащие военных прокуратур;

полицейские;

лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками войны считаются не только военные, но и другие категории граждан, которые внесли свой вклад в борьбу во время военных действий.

К этой категории относятся:

военнослужащие , которые во время войны служили в армии бывшего СССР, в структурах МВД и КГБ, а также в вооруженных силах стран-союзниц Советского Союза. Сюда входят и те, кто учился в военных училищах в годы Второй мировой войны;

труженики тыла - люди, которые работали на заводах, в колхозах, на строительстве оборонительных сооружений, заготовке ресурсов или вели сельское хозяйство в годы войны. Также - те, кто учился в ремесленных училищах, техникумах или школах и одновременно работал на восстановлении страны;

несовершеннолетние участники боевых действий - юнги, воспитанники воинских частей и полков, которые служили во флоте или армии до достижения совершеннолетия;

реабилитированные лица , которые во время войны были заключены или высланы, а впоследствии официально реабилитированы в соответствии с украинским или советским законодательством;

граждане, которые работали за рубежом в зонах боевых действий, в частности в Афганистане, по направлению на контрактной основе.

"Основным отличием между статусами "участник боевых действий" и "участник войны" является то, что к участникам войны могут принадлежать лица, которые не являются военнослужащими, не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач.

Кому какие льготы принадлежат

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" устанавливает разный объем льгот для участников боевых действий и участников войны.

Участники боевых действий имеют право на:

бесплатные лекарства - право на получение лекарственных средств, иммунопрепаратов и медицинских изделий по рецепту врача;

скидка 75% на квартплату - действует в пределах установленных норм: 21 кв. м жилой площади на каждого жителя, имеющего право на льготу, плюс еще 10,5 кв. м на семью;

скидка 75% на оплату коммунальных услуг - в частности на газ, электроэнергию, другие услуги, а также сжиженный газ для бытовых нужд (в пределах средних норм потребления);

скидка 75% на топливо - для тех, кто живет в домах без центрального отопления, предусмотрена скидка на твердое и жидкое топливо в пределах норм для населения;

бесплатный проезд - в городском транспорте, сельских автобусах, на пригородных электричках, водном транспорте, а также на пригородных и междугородных автобусных маршрутах.

Участники войны имеют право на:

бесплатные лекарства и медицинские средства - это касается лекарственных препаратов, иммунобиологических средств, медицинских изделий и реабилитационного оборудования, если есть соответствующий рецепт;

50% скидки на квартплату - в пределах установленных норм: 21 кв. м на каждого постоянного жильца, который имеет право на льготу, плюс еще 10,5 кв. м на всю семью;

50% скидки на коммунальные услуги - в частности оплату за газ, электроэнергию, другие коммунальные услуги и сжиженный газ для бытовых нужд (в пределах средних норм потребления);

50% скидки на топливо - для тех, кто живет в домах без центрального отопления. Льгота распространяется на твердое и жидкое топливо в пределах норм, определенных для населения.

В общем, объем льгот для участников боевых действий шире, чем для участников войны, согласно действующему законодательству.