УАФ проиграла суд Тимощуку: сторонник агрессии России требовал вернуть спортивные регалии

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола лишить его званий и наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com .

45-летний уроженец Луцка потребовал снять с него наложенные УАФ санкции. Ассоциация наказала бывшего полузащитника за продолжение работы в РФ после полномасштабного вторжения и молчаливого согласия с агрессией против родины.

Весной 2022 года УАФ отозвала у Тимощука тренерскую лицензию Pro, а также обратилась в органы власти по поводу лишения экс-футболиста всех государственных наград и почетных званий. Кроме того, функционеры решили лишить бывшего капитана "сине-желтых" всех титулов и исключили из официального реестра игроков сборных.

Тимощук в тот момент оставался рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды (144 поединка). В 2023 году он обратился в CAS с требованием отменить решение УАФ. Слушание прошло в апреле этого года, а теперь Спортивный арбитражный суд отменил решение украинских футбольных органов.

По мнению УАФ, CAS подошел к рассмотрению дела формально, без учета реалий войны РФ против Украины. Позицию относительно Тимощука в Доме футбола не изменили. Скорее всего, его фамилия и дальше не будет фигурировать в реестрах отечественного футбола.