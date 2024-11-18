ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УАФ проиграла суд Тимощуку: сторонник агрессии России требовал вернуть спортивные регалии

Лозанна, Понедельник 18 ноября 2024 18:51
UA EN RU
УАФ проиграла суд Тимощуку: сторонник агрессии России требовал вернуть спортивные регалии Фото: Анатолий Тимощук вряд ли вернет уважение соотечественников (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола лишить его званий и наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

45-летний уроженец Луцка потребовал снять с него наложенные УАФ санкции. Ассоциация наказала бывшего полузащитника за продолжение работы в РФ после полномасштабного вторжения и молчаливого согласия с агрессией против родины.

Весной 2022 года УАФ отозвала у Тимощука тренерскую лицензию Pro, а также обратилась в органы власти по поводу лишения экс-футболиста всех государственных наград и почетных званий. Кроме того, функционеры решили лишить бывшего капитана "сине-желтых" всех титулов и исключили из официального реестра игроков сборных.

Тимощук в тот момент оставался рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды (144 поединка). В 2023 году он обратился в CAS с требованием отменить решение УАФ. Слушание прошло в апреле этого года, а теперь Спортивный арбитражный суд отменил решение украинских футбольных органов.

По мнению УАФ, CAS подошел к рассмотрению дела формально, без учета реалий войны РФ против Украины. Позицию относительно Тимощука в Доме футбола не изменили. Скорее всего, его фамилия и дальше не будет фигурировать в реестрах отечественного футбола.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для спасения в группе Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий Тимощук Сборная Украины
NEWS
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу