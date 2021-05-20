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УАФ навсегда отстранила Севидова от футбола

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Украина, Четверг 20 мая 2021 19:46
УАФ навсегда отстранила Севидова от футбола Фото: Александр Севидов, украинский тренер (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола решил удовлетворить жалобу комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Александра Севидова. Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола.

Об этом говорится на сайте УАФ.

Как напомнили в УАФ, в 2020 году дисциплинарный комитет УАФ из-за возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футбольным клубом "Сумы" запретил на пять лет тренеру Севидову любую деятельность, связанную с футболом.

Севидов и Комитет по этике и честной не согласились с решением и обжаловали его. Тренер просил отменить решение дисциплинарного комитета, а Комитет по этике и честной требовал отстранить Севидова пожизненно.

"Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу комитета по этике и честной игре УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно", - заявили в УАФ.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в городе Лозанна.

Что предшествовало этому решению

В 2018 году Севидов работал консультантом в футбольном клубе "Сумы". Тогда сумская команда была в Первой лиге, но в первой части сезона резко стала проигрывать матчи, пропуская большое количество голов. Заподозрив возможные нарушения, ФК "Сумы" лишили аттестата, а Севидову запретили деятельность на 5 лет.

Напомним, недавно в подобный скандал попала еще одна футбольная команда, связанная с Севидовым. Речь идет о клубе "Минай", который оказался в центре скандала после того, как его игроки отказались выходить на матч с "Шахтером".

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