УАФ навсегда отстранила Севидова от футбола

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола решил удовлетворить жалобу комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Александра Севидова. Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола.

Об этом говорится на сайте УАФ .

Как напомнили в УАФ, в 2020 году дисциплинарный комитет УАФ из-за возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футбольным клубом "Сумы" запретил на пять лет тренеру Севидову любую деятельность, связанную с футболом.

Севидов и Комитет по этике и честной не согласились с решением и обжаловали его. Тренер просил отменить решение дисциплинарного комитета, а Комитет по этике и честной требовал отстранить Севидова пожизненно.

"Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу комитета по этике и честной игре УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно", - заявили в УАФ.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в городе Лозанна.

Что предшествовало этому решению

В 2018 году Севидов работал консультантом в футбольном клубе "Сумы". Тогда сумская команда была в Первой лиге, но в первой части сезона резко стала проигрывать матчи, пропуская большое количество голов. Заподозрив возможные нарушения, ФК "Сумы" лишили аттестата, а Севидову запретили деятельность на 5 лет.