УАФ назавжди усунула Севідова від футболу

Апеляційний комітет Української асоціації футболу вирішив задовольнити скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ щодо Олександра Севідова. Українського тренера пожиттєво відсторонили від футболу.

Про це йдеться на сайті УАФ .

Як нагадали в УАФ, у 2020 році дисциплінарний комітет УАФ через можливі порушення Кодексу етики та чесної гри футбольним клубом "Суми" заборонив на п’ять років тренеру Севідову будь-яку діяльність, пов’язану з футболом.

Севідов та Комітет з етики та чесної не погодилися з рішенням та оскаржили його. Тренер просив скасувати рішення дисциплінарного комітету, а Комітет з етики та чесної вимагав відсторонити Севідова пожиттєво.

"Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, довічно", - заявили в УАФ.

Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді (CAS) у місті Лозанна.

Що передувало цьому рішенню

У 2018 році Севідов працював консультантом у футбольному клубі "Суми". Тоді сумська команда була в Першій лізі, але в першій частині сезону різко почала програвати матчі, пропускаючи велику кількість голів. Запідозривши можливі порушення, ФК "Суми" позбавили атестату, а Севідову заборонили діяльність на 5 років.