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УАФ назавжди усунула Севідова від футболу

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Україна, Четвер 20 травня 2021 19:46
УАФ назавжди усунула Севідова від футболу Фото: Олександр Севідов, український тренер (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Апеляційний комітет Української асоціації футболу вирішив задовольнити скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ щодо Олександра Севідова. Українського тренера пожиттєво відсторонили від футболу.

Про це йдеться на сайті УАФ.

Як нагадали в УАФ, у 2020 році дисциплінарний комітет УАФ через можливі порушення Кодексу етики та чесної гри футбольним клубом "Суми" заборонив на п’ять років тренеру Севідову будь-яку діяльність, пов’язану з футболом.

Севідов та Комітет з етики та чесної не погодилися з рішенням та оскаржили його. Тренер просив скасувати рішення дисциплінарного комітету, а Комітет з етики та чесної вимагав відсторонити Севідова пожиттєво.

"Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, довічно", - заявили в УАФ.

Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді (CAS) у місті Лозанна.

Що передувало цьому рішенню

У 2018 році Севідов працював консультантом у футбольному клубі "Суми". Тоді сумська команда була в Першій лізі, але в першій частині сезону різко почала програвати матчі, пропускаючи велику кількість голів. Запідозривши можливі порушення, ФК "Суми" позбавили атестату, а Севідову заборонили діяльність на 5 років.

Нагадаємо, нещодавно у подібний скандал потрапила ще одна футбольна команда, пов'язана з Севідовим. Мова йде про клуб "Минай", який опинився в центрі скандалу після того, як його гравці відмовилися виходити на матч із "Шахтарем".

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