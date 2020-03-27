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УАФ замість скасованого спарингу покаже матч Франція - Україна 1999 року

Новини » Спорт     27.03.2020 - 10:40
УАФ замість скасованого спарингу покаже матч Франція - Україна 1999 року
Фото: "Стад де Франс" мав прийняти матч Україна - Франція (stadefrance.com)

Компенсація для уболівальників за відсутність футболу через коронавірус

Українська футбольна асоціація (УАФ) покаже матч кваліфікації Євро-2000 між збірними Франції та України. Анонс трансляції організація розмістила на YouTube-каналі.

Показ відбудеться 27 березня о 20:00, в той час, коли був запланований товариський поєдинок між цими національними командами в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2020 року, перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Понад двадцять років тому, 27 березня 1999 року, команда Йожефа Сабо на стадіоні "Стад де Франс" протистояла чинним чемпіонам світу. Це була перша гра українців на старті відбірного турніру. Тоді нинішні тренери Андрій Шевченко, Сергій Ребров і Олександр Шовковський провели повний матч як гравці.

Товариську зустріч з Україною збірна Франції також планувала провести на головній арені країни.

У березні "синьо-жовті" повинні були провести два гостьових спаринги. Через пандемію поєдинок 31 числа проти команди Польщі теж не відбудеться.

Нагадаємо, УЄФА переніс чемпіонату Європи-2020 з футболу на літо наступного року.

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