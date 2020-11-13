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УАФ назвала фейком информацию о назначении Реброва тренером сборной Украины

Киев, Пятница 13 ноября 2020 14:31
УАФ назвала фейком информацию о назначении Реброва тренером сборной Украины
Фото: Дом футбола (uaf.ua)
Автор: Вера Олейник

В ряде СМИ появилась информация о том, что Сергей Ребров летом следующего года возглавит сборную Украины. Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с официальным заявлением, назвав это ерундой.

Об этом говорится в сообщении УАФ на Facebook-странице.

"Официально заявляем, что эта информация - полная чушь. Или, если хотите - банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы - можно лишь догадываться", - сказано в заявлении.

В УАФ предположили, что создатели информации имеют цель испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" накануне поединков Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций УЕФА.

"Ведь не является секретом тот факт, что некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины", - подчеркнули в УАФ.

Также организация призвала СМИ внимательно и критически относиться к подобным сообщениям, особенно от анонимных Telegram-каналов и не поддаваться на информационные провокации. Информацию в мессенджере распространил канал "Динамо Киев Inside".

УАФ назвала фейком информацию о назначении Реброва тренером сборной Украины

Скрин сообщения

Ребров работает в венгерском "Ференцвароше" с 2018 года, он вывел команду в группу Лиги чемпионов впервые с сезона 1995/96, где играет против киевского "Динамо".

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Его нынешний контракт действует до конца чемпионата мира-2022.

О достижениях наставника во главе сборной Украины читайте в материале "Шева навсегда".

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