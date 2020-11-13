УАФ назвала фейком інформацію про призначення Реброва тренером збірної України

Фото: Будинок футболу (uaf.ua)

У низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сергій Ребров влітку наступного року очолить збірну України. Українська асоціація футболу (УАФ) виступила з офіційною заявою, назвавши це дурницею.

Про це йдеться в повідомленні УАФ на Facebook-сторінці.

"Офіційно заявляємо, що ця інформація - повна нісенітниця. Або, якщо хочете - банальний фейк! Яку мету переслідують його автори - можна лише здогадуватися", - сказано в заяві.

В УАФ припустили, що творці мають інформації на меті зіпсувати відносини Сергія Реброва з керівництвом "Ференцвароша" напередодні поєдинків Ліги чемпіонів і разом з тим внести нервозність в підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА.

"Адже не є секретом той факт, що деякі футбольні функціонери навіть у нашій країні не дуже раді нинішнім успіхам збірної України", - підкреслили в УАФ.

Також організація закликала ЗМІ уважно і критично ставитися до подібних повідомлень, особливо від анонімних Telegram-каналів і не піддаватися на інформаційні провокації. Інформацію у месенджері розповсюдив канал "Динамо Київ Inside".

Скрін повідомлення

Ребров працює в угорський "Ференцварош" з 2018 року, він вивів команду в групу Ліги чемпіонів вперше з сезону 1995/96, де грає проти київського "Динамо".

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Його нинішній контракт чинний до кінця чемпіонату світу-2022.

Про досягнення наставника на чолі збірної України читайте у матеріалі "Шева назавжди".