Шева навсегда: Чего достиг Андрей Шевченко во главе сборной Украины

Фото: триумф Шевченко со сборной Украины (uaf.ua)

От неудачи в отборе ЧМ-2018 к победе над чемпионом Лиги наций

Сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2020. Именно эту задачу и поставили перед Андреем Шевченко, заключая предыдущий контракт. Теперь специалист и его тренерский штаб останутся во главе команды не только на перенесенный из-за коронавируса чемпионат Европы, но и до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Но не все с начала тренерской карьеры Шевченко шло гладко. Наставник принял "сине-желтую" команду перед началом квалификационного турнира на ЧМ-2018. Несмотря на неудачу в отборе контракт наставника со сборной продлили, и у Шевченко получилось многое из того, что он запланировал. Кроме выхода на Евро, Украина выиграла группу в Лиге наций, а у команды изменился стиль игры. Теперь перед наставником новый вызов - еще один отборочный цикл.

Победа над чемпионами континента

Одну из самых громких побед в своей истории сборная Украины завоевала в седьмом матче отбора к Евро-2020, одолев действующего чемпиона континента, победителя Лиги наций-2018/2019 - команду Португалии. Победный счет гарантировал украинцам итоговое первое место в группе и путевку на чемпионат.

Весь отборочный цикл команда Андрея Шевченко прошла без единого поражения, что является первым подобным случаем в истории национальной сборной. "Сине-желтые" лишь дважды потеряли очки, одержав шесть побед.

Благодаря удачному выступлению в отборе на чемпионат Европы Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров сборных 2019 года, а сама национальная команда показала лучший за последние шесть лет результат в рейтинге ФИФА.

Всего в своей истории сборная Украины 12 раз участвовала в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы. Победа в отборе к Евро-2020 стала лишь второй, одержанной в подобных соревнованиях. Первой такую вершину покорила команда Олега Блохина в борьбе за путевку на ЧМ-2006. В 2012 году Украина впервые сыграла на Евро, но тогда она не участвовала в квалификации, ведь вместе с Польшей была хозяином соревнований.

Улучшилось качество игры

Всего под руководством Шевченко сборная Украины провела 33 поединка, из которых одержала 19 побед, потерпела пять поражений, еще девять завершились вничью. В официальных турнирах, а именно отбор к ЧМ-2018, Лига наций-2018/2019 и отбор к Евро-2020, команда Шевченко сыграла 22 матча (14 побед, по четыре ничьи и поражения).

За почти четыре года работы при Шевченко в команде повысила точность ключевых передач, общее количество пасов за игру уменьшилось, но выросла их точность.

Инфографика zbirna.com

С каждым годом работы Шевченко у руля сборной футболисты стали допускать меньше ошибок за матч. Во многом благодаря тому, что в действиях "сине-желтых" пропал прежний сумбур. Так, общий игровой брак снизился на 3%.

Подопечные Андрея стали делать меньше бессмысленных передач на своей половине поля, а больше переходов через центральную зону и входов в штрафную площадь. Если в начале работы наставника команда атаковала через центр примерно в 27% случаев, то за три года этот показатель вырос до 33%.

Тренерский штаб

В успехе Шевченко нельзя преуменьшать роль его помощников, которые следят за выступлениями кандидатов в сборную, проводят тренировки и решают тактические вопросы.

Работавший в тренерском штабе "Милана" Мауро Тассотти помогает украинскому наставнику строить общую структуру игры, отдельно уделяя внимание защитникам. Благодаря его усилиям в отборочном турнире на Евро-2020 Украина стала одной из самых надежных команд в обороне.

Анализом занимается Андреа Малдера, в руках которого всегда планшет со статистическими данными. Александр Шовковский, как ни странно, не работает с голкиперами. Один из лучших вратарей в истории украинского футбола помогает главному тренеру с планом и стратегией на матч. Ответственный за вратарей - Педро Харо. Испанец ранее играл и тренировал вратарей в "Реале".

Дорогу молодым

Шевченко сделал ставку на серьезную ротацию, существенно омолодив состав, дав шанс таким футболистам как Виктор Коваленко, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

С тех пор, как наставник возглавил главную команду страны, в ее составе дебютировали уже 22 футболиста. По этому показателю он оторвался от Валерия Лобановского, у которого 21 новичок в сборной появился в 18 матчах.

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Автор: Вера Олейник