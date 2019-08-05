УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение о дисквалификации шестерых арбитров и одного футболиста по заявлению комитета этики и честной игры. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По результатам рассмотрения дела арбитрам Виктору Арановскому, Вячеславу Молотокасу и наблюдателю арбитража Юрий Буренко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет

Арбитру Юрию Вишневскому и футболисту Александру Райчеву - в течение двух лет. Еще двум арбитрам Дмитрию Денисюку и Дмитрию Смиляку - в течение одного года.

Дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.

Дисквалифицированные арбитры и футболист подозреваются в договорных матчах.

Напомним, бывший арбитр УПЛ получил назначение на матч чемпионата России.