Экс-арбитр УПЛ получил назначение на матч чемпионата России

Фото: Анатолий Жабченко (cfu2015.com)

Он начнен работу с матча Второй лиги

Бывший арбитр УПЛ и арбитр ФИФА Анатолий Жабченко начнет работу в чемпионате России с матча второго дивизиона. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Его назначили на игру "Машук-КМВ" - "Дружба", которая пройдет 16 июля.

Отмечается, что Жабченко, представляющий теперь город Краснодар, получил право работать в чемпионате РФ. В конце июня он был включен в список судей, допущенных к обслуживанию поединков. Последние два года он работал только на играх соревнований, проходивших в аннексированном Крыму.

Статус арбитра ФИФА Жабченко получил в 2013 году, после чего в качестве главного рефери работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, проводил встречи квалификационных раундов чемпионата мира, юношеского и молодежного чемпионатов Европы, юношеской лиги УЕФА.

Начиная с 2010 года Анатолий Жабченко регулярно судил поединки Премьер-лиги и Кубка Украины.

Напомним, комитет арбитров Федерации футбола Украины (теперь УФА, - ред.) в 2017 году прекратил с ним сотрудничество. Жабченко и еще одного рефери Юрия Вакса обвиняли в том, что они получили российское гражданство и постоянно незаконно пересекали границу Украины. Вакс также завершил карьеру в украинском футболе и судит матчи "чемпионата Крыма".