"Олимпик" подал иск в Спортивный арбитражный суд против УАФ

Фото: футболисты "Олимпика" (olimpik.com.ua)

Донецкий клуб считает, что дело против него было сфальсифицировано

"Олимпик" подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против УАФ, сообщает FootballHub.

Донецкий клуб считает, что комитет по этике и честной игры сфальсифицировал расследование по делу договорных матчей с участием "Олимпика" U-21 и U-19.

Подача документов в CAS по делу такого типа стоит около 50 тысяч евро. Ранее о намерении подать иск заявлял президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

Напомним, клубу таки выдали аттестат на участие в украинской Премьер-лиге, но обязали платить ДЮФЛ сумму, равноценную финансированию команд U-21 и U-19.