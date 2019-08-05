УАФ дискваліфікував шістьох арбітрів і одного футболіста

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) прийняв рішення про дискваліфікацію шістьох арбітрів і одного футболіста за заявою комітету етики та чесної гри. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За результатами розгляду справи арбітрам Віктору Арановському, В’ячеславу Молотокасу та спостерігачу арбітражу Юрію Буренку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, упродовж п'яти років

Арбітру Юрію Вишневському та футболісту Олександру Райчєву - упродовж двох років. Ще двом арбітрам Дмитру Денисюку та Дмитру Сміляку - упродовж одного року.

Додатково до всіх зазначених осіб застосована умовна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, терміном на два роки.

Дискваліфіковані арбітри і футболіст підозрюються в договірних матчах.

Нагадаємо, колишній арбітр УПЛ отримав призначення на матч чемпіонату Росії.