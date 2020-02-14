UA: Перший відповів на намір ОП подати в суд на "Схеми"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Суспільний мовник нагадав про заборону на втручання органів влади у роботу НСТУ

Громадський мовник UA: Перший підтримав намір Офісу президента подати в суд на програму журналістів "Схеми" щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман, при цьому закликавши не втручатися у діяльність Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). Про це йдеться в заяві Суспільного мовника.

Як зазначив мовник, програма "Схеми: корупція в деталях" є незалежним продуктом, який транслюється в ефірі телеканалу UA: Перший на договірних умовах.

"Суспільний мовник ніколи не мав підстав сумніватися в професіоналізмі колег-журналістів, які виготовляють програму "Схеми: корупція в деталях". Враховуючи сказане вище Громадський мовник підтримує намір Офісу президента звертатися до суду з метою спростування інформації, якщо вона дійсно виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятними в демократичному суспільстві", - йдеться в заяві.

Також в НСТУ рекомендували Офісу президента звернутися в Комісію з журналістської етики та Незалежна медійний рада щодо достовірності інформації у сюжеті журналістів "Схем".

При цьому мовник нагадав Офісу президента, що законодавство України забороняє органам державної влади втручатися в роботу НСТУ.

Нагадаємо, 13 лютого на UA: Перший вийшов сюжет журналістів "Схем", в якому повідомлялося, що секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський. При цьому Патрушев прилетів в Оман тим же літаком, яким Зеленський повертався в Україну.

В Офісі президента назвали інформацію про можливу зустріч між Зеленським і Патрушевим неправдивою і заявили, що планують подати в суд на журналістів "Схем". Крім цього закликали керівництво UA: Перший звернути увагу на поширення "інформації, яка не відповідає дійсності".