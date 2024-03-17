ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"У них закінчуються боєприпаси". У Байдена знову закликали Конгрес виділити гроші Україні

США, Неділя 17 березня 2024 21:54
UA EN RU
"У них закінчуються боєприпаси". У Байдена знову закликали Конгрес виділити гроші Україні Фото: радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі зауважив, що через нестачу боєприпасів українці в Донецькій області змушені відходити на другу та третю лінії оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

"У них закінчуються боєприпаси на Донбасі й вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони, - заявив посадовець Білого дому. - Росіяни продовжують намагатись тиснути в західному напрямку. Їм (українцям, - ред.) потрібна підтримка і вона потрібна зараз", - сказав радник.

Водночас коментуючи розгляд законопроєкту про допомогу Україні в американському Конгресі, Кірбі наголосив, що час має значення.

Допомога США для України

Нагадаємо, що після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів: 47,69 млрд доларів проти заявлених 60,06 млрд доларів.

Білий дім віддає перевагу законопроекту про допомогу Україні, який раніше підтримав Сенат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирби Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті